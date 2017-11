– Mulig å berge plassen

Sport

Trøndelag Fotballkrets har satt opp avdelingene for neste års fotballsesong.

– Her er det selvfølgelig mulig å beholde plassen, men det er synd at vi ikke får møte Strindheim, sier Ørland-trener Jonas Ødegård til Fosna-Folket.

Avdeling 1

Det nyopprykkede laget skal spille i 4. divisjon avdeling 1. Der skal den nytilsatte hovedtreneren, og hans trippelvinnende mannskap, møte Sverresborg, Namsos, Trygg/Lade, Rørvik, Vestbyen, Vuku, Ranheim 2, Heimdal, Kattem, Byåsen 2 og Neset.

– Jeg tror Sverresborg rykker rett opp igjen, med lag som Trygg/Lade, Ranheim 2 og Namsos rett bak.

Av de tolv lagene spilte samtlige av i 4. divisjon også i 2017, med unntak av Sverresborg, som rykket ned fra 3. divisjon, og Neset, som rykket opp fra 5. divisjon sammen med Ørland.

– Den andre 4. divisjonsavdelinga ser lettere ut (det er to, journ.anm.), men det skal bli greit å få testa ut om vi har nivået inne, fra første stund.

5. divisjon

Fotballkretsen har også satt opp avdelingene for 5. divisjon. Her blir det - som i 2017 - nye lokaloppgjør mellom lagene på Fosen-halvøya ettersom både Bjørgan, Vanvik og Åfjord er plassert i avdeling 2.

Avdelingene for de nederste divisjonene, 4. divisjon for damer og 6. divisjon for herrer, er ikke satt opp.