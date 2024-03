– Regjeringen har fortsatt mye å svare for i denne saken, sier Seher Aydar, som representerer Rødt i komiteen.

Forrige uke ble det enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind. Selv om partene lyktes i å komme fram til en avtale, mener Rødt man ikke kan slå seg til ro med det.

Tidligere har også MDG meldt saken inn for kontrollkomiteen. Om partiene får med seg flere, er ikke kjent.

– Vi har ikke tatt stilling til det ennå, svarer Venstres Grunde Almeland til NTB.

Spiller inn spørsmål

Aydar vil legge fram en liste på åtte spørsmål. Hovedtrekkene er følgende:

Vil regjeringen opprette en uavhengig gransking, slik Sametinget har vedtatt?

Det tok 877 dager fra Høyesterett slo fast at utbyggingen var ugyldig til det forelå en avtale mellom Roan Vind og Nord-Fosen Siida. Rødt stiller spørsmål om tidsbruken og forholdet til FNs menneskerettskomité.

Hvor mye har staten tatt inn i skatteinntekter fra vindkraftanleggene?

Det er også spørsmål som handler om rettslige prinsipper og maktfordelingsprinsippet.

Støre avviste gransking

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviste at det er aktuelt med en ekstern gransking da han ble spurt om dette etter at reindriftsavtalen mellom partene forelå. Han var opptatt at man må ta lærdom av saken.

– Jeg ser ikke for meg at vi at vi skal ha noen ekstern gransking av dette, men at vi har en ordentlig gjennomgang og gjerne diskusjoner her i Stortinget, det er jeg for, sa han til NRK.

– Må undersøkes grundig

Rødt mener imidlertid det er naturlig og viktig at man får på plass en grundig gransking.

– Fosensaken har vært preget av statlig arroganse mot samene og brudd med allmenne rettsstatsprinsipper og forvaltningsskikk, sier Aydar.

– Jeg mener det er helt sentralt at vi undersøker saken grundig, slik at vi kan sikre at lignende menneskerettighetsbrudd aldri skjer igjen, tilføyer hun.

Hun synes det er et paradoks at samiske ungdommer må møte i tingretten etter å ha nektet å godta foreleggene de fikk etter demonstrasjonene.