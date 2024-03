– Tidligere avgjørelser om sivil ulydighet gjelder inngripen mot protestaksjoner som forsøker å hindre lovlig fattede vedtak. Denne saken er etter vårt syn et tilfelle av det motsatte, sier forsvarer Olaf Halvorsen Rønning.

Han og Anne-Marie Bjørnås Gulichsen representerer de 18 aksjonistene som ikke har vedtatt foreleggene for ikke å ha etterkommet politiets pålegg under Fosen-aksjonene i regjeringskvartalet for et drøyt år siden.

– Samene opplever Fosen-saken som et eksistensielt spørsmål, sier advokaten.

Menneskerettighetsbrudd

Advokaten viser, som aksjonistene, til at Høyesterett i 2021 slo fast at konsesjonene for vindkraftverk på Fosen strider mot samenes minoritetsvern som urfolk. Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kalt saken et menneskerettighetsbrudd.

Aktoratet, ledet av Stian Hermansen, vedgår at den noe lange saksbehandlingstiden til foreleggssak å være skyldes at saken inneholder viktige prinsipielle sider.

– Vi er på ytrings- og forsamlingsfrihetens område, sier han.

Samtidig presiserte han at saken i deres øyne kun dreier seg om foreleggene fra politiet, ikke høyesterettsdommen, urfolks rettigheter eller bygging av vindmøller.

18 vedtok ikke forelegg

16 av de 18 som ikke har vedtatt forelegget for Fosen-demonstrasjonene i fjor, møtte opp i Oslo tingrett mandag morgen.

Et antall støttespillere sto utenfor Oslo tingrett med bannere med blant annet teksten «ČSV», en forkortelse som står for «Vis samisk ånd». Ikke alle, men flertallet av aktivistene er samiske.

Det er to hendelser som danner grunnlaget for foreleggene: 13 har ikke vedtatt forelegg i forbindelse med at de tok seg inn i inngangspartiet i det daværende Olje- og energidepartementet 23. februar i fjor. Fem har ikke vedtatt forelegg for å ha gått inn i Finansdepartementet.