«Staten markerer at det er de som bestemmer, ikke Norges øverste domstol»

«Vi har en statsminister, med sin statsråd, som velger å se bort fra et menneskerettighetsbrudd», skriver Kristin Sara i dette leserinnlegget, på toårsdagen til høyesterettsdommen som sier at to vindparker på Fosen er brudd på samers menneskerettigheter.