Enda flere syke av tilbakekalt parti med blåskjell

Etter funn av algegift i skjell fra Snadder og Snaskum, rykket Mattilsynet i forrige uke ut med beskjed om at hele varepartiet var trukket tilbake. I den forbindelse ble det meldt om ni sykdomstilfeller, men i ettertid har tallet steget til 61, ifølge Dagbladet .

Blåskjellene skal ha blitt servert på 16 ulike spisesteder på Østlandet.

– Vi har mottatt bekymringsmeldinger fra flere som spiste blåskjell i forrige uke og som ble syke. Vi anser det som forholdsvis sikkert at disse har spist blåskjell fra Snadder og Snaskum. Vi har ikke mottatt meldinger om at folk har blitt syke av disse blåskjellene de siste dagene. Det ser dermed ut som om tilbaketrekkingen har fungert, sier seniorinspektør Mona Magnussen i Mattilsynet til Dagbladet.

Mattilsynet understreker at produsenten har håndtert situasjonen helt etter boka.

– Alle skjellene som pakkes hos bedriften, er nøye kontrollert i henhold til Mattilsynets regelverk. Derfor er det ekstra kjedelig med situasjonen som har oppstått, og at algegiften DSP er funnet i våre blåskjell, sier eier Magne Hoem i Snadder og Snaskum til avisen.

Folk som har blåskjell fra det aktuelle partiet, oppfordres til å kaste dem. Ytterligere informasjon finnes på matportalen.no .

Verst tenkelige

Da det ble klart at blåskjell var innvolvert i matforgiftningene, sa Hoem til Fosna-Folket at det selvfølgelig er det verst tenkelige for bedriften at noen er blitt matforgiftet med skjell som sannsynligvis kommer fra deres anlegg.

- Dette er selvfølgelig det verst tenkelige som kunne skje for oss. Heldigvis dreier det seg ikke om de farlige PSP-toksinene som kan være livstruende. Det er mer enn ille at det er DSP-toksiner som fører til diarelignende symptomer, sier Hoem.

- Vi vet at folk blir syke av og til, og at dersom noen av disse har spist blåskjell, så får blåskjellene skylda, nesten uansett. Men denne gang må vi selvfølgelig fastslå at toksininnholdet kan gi sykdom. Vi har også registrert denne gang at folk som har spist moderate mengder av disse skjellene ikke har fått ubehag. Det er storspiserne som har blitt straffet, sier han.

