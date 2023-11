Mandag sendte Meteorologisk institutt ut et farevarsel for is og glatte veier. Tirsdag kom et farevarsel om mulig flom og jordskred, og onsdag sendes det ut nok et farevarsel.

Denne gangen omhandler varslet snø.

Dette skal gjelde fra natt til torsdag og til fredag morgen, står det på Varsom.no.

Farevarselet om snø gjelder for dette området. Foto: Meteorologisk institutt

Varselet gjelder store deler av Fosen og Trøndelag, i tillegg til deler av Møre og Romsdal.

– Fra natt til torsdag ventes synkende temperatur og snøbyger fra vest og nordvest. Lokalt ventes 10-30 cm snø. Det vil være store lokale forskjeller i snømengde, men mest snø ventes i indre strøk og i fjellet. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold, skriver meteorologene.