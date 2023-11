Et værskifte fra tosifret antall minusgrader til plussgrader og regn kan skape utfordringer onsdag.

Mandag sendt Meteorologisk institutt ut et farevarsel for is og glatte veier.

Tirsdag er også et gult farevarsel sendt ut om mulig flom og jordskred. I løpet av onsdag og torsdag er det meldt over 40 millimeter nedbør flere steder på Fosen. Det kan også komme lyn- og tordenbyger.

I tillegg melder Meteorologisk institutt at det er høy sannsynlighet for snøsmelting. Det gjør at i områder i indre deler av Fosen ventes det mellom 80 og 100 millimeter med regn og snøsmelting til sammen i løpet av onsdag og torsdag.

Lenger tidsrom

Meteorologist institutt mener nå at faren for flom og jordskred vil starte natt til onsdag og vil avta når det igjen blir lavere temperaturer utover torsdag ettermiddag.

Det er et lengre tidsrom enn farevarselet sendt ut om glatte veier for onsdag morgen.

«Det er fare for overvann i tettbygde områder. Det er også fare for lokale oversvømmelser og erosjonsskader i bekker og mindre elver», heter det i varselet.