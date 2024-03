– Jeg setter pris på sterke ytringer i vår demokrati. Jeg hadde stor respekt for måten de gjennomførte demonstrasjonene da jeg traff dem utenfor R5, sa Aasland i retten.

Energiministeren måtte torsdag vitne i rettssaken mot 18 av aksjonistene som er tiltalt etter demonstrasjonene mot regjeringens langtrukne behandling av Fosen-saken. Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var satt opp i strid med menneskerettighetene.

Mens demonstrantene mente regjeringen forsøkte å trenere saken og omgå Høyesteretts dom, avviste Aasland dette i retten. Han sa at regjeringen startet utredninger for å starte et utredningsprogram for å finne et nytt forvaltningsvedtak.

Først etter mer enn 500 dager etter dommen i Høyesterett kom regjeringen med en beklagelse. Men ikke til aksjonistene som hadde blokkert departementet, men under et hasteinnkalt møte med de berørte i reindriften på Fosen.

– Var det noe alternativ å rive disse vindmøllene? spurte advokat Olaf Halvorsen Rønning som forvarer aksjonistene.

– Jeg var åpen for alle alternativer. Vi har ikke utelukket noen alternativer, og det var helt åpent hva som måtte til for å komme til et nytt forvaltningsvedtak, bedyret Aasland.