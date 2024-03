Det kom fram da retten var satt i Oslo tingrett torsdag morgen.

18 Fosen-demonstranter er tiltalt fordi de ikke vil betale boten for ordensforstyrrelse utenfor flere departementer i Oslo. Bøtene er mellom 3000 og 5000 kroner.

– Det vil bli lagt ned påstand om frifinnelse for fem av aksjonistene ved Finansdepartementet, sa aktor Stian Hermansen.

– Ikke ulovlig pågripelse

Grunnen er ifølge aktor at det er uklart hvem som bestemte at disse fem skulle pågripes. Dermed er det også usikkert hvordan vurderingen av forholdsmessighet ble gjort.

– Det har antakelig sammenheng med at det var en krevende situasjon for politiet. Både ute på gata med mange demonstrasjoner og et titall politipatruljer. Det var mange pågrepne i arresten og en policy vi har hørt om fra sentralt hold om hvordan politiet skulle forholde seg til demonstrantene, sa Hermansen.

Han understreket at det ikke var en ulovlig pågripelse, men at det altså var tvil rundt hvem som faktisk besluttet pågripelsen.

– På sin plass å trekke tiltalen

Marit Michelsen er en av de som slipper forelegg etter å ha sperret inngangen ved Finansdepartementet.

– Det er tydelig at myndighetene ikke har hatt kontroll og oversikt når de valgte å tiltale aksjonistene. Aksjonen har vært viktig for fremgang i Fosen-saken, så det er bare på sin plass at påtalen trekkes, sier Marit Michelsen.

Lettelse over avgjørelsen

Ayla Iselin Hætta Isaksen er også blant de fem. Nå er storesøster Ella Marie Hætta Isaksen lettet over påtalemyndighetens avgjørelse.

– Jeg er utrolig lettet over å se min lillesøster og de fire andre modige aktivistene som demonstrerte utenfor Finansdepartementet bli frikjent i dag. Det har føltes veldig tungt og urettferdig at det var kun de som ble satt på glattcelle, og dermed er det ekstra fint at de skal slippe å vente på en dom i flere uker, sier hun i en pressemelding fra Natur og ungdom.

– Dette viser også viktigheten av at vi som menneskerettighetsforkjempere faktisk prøver disse påleggene fra politiet for retten, og at vi ikke bare finner oss i at det er ulovlig å demonstrere mot menneskerettighetsbrudd, sier Ella Marie Hætta Isaksen.