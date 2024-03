Hannah Ryggen, født Jönsson, kom til verden den 21. mars 1894 i Malmö og døde den 2. februar 1970 i Trondheim. Nå på torsdag denne uke er det 130 år siden hennes fødsel. Gratulerer med dagen Hannah!

Hannah møtte gårdbrukersønnen og kunstmaleren Hans Ryggen, fra gården Ryggen på Ørlandet, på pensjonat Wagner i Dredsen i 1922. I 1924 ble de gift, og flyttet samme året til «stugan» nær Hans' hjemgård Ryggen i Ørland kommune. Ekteparet er begravet på Ørland kirkegård.

Det meste av sitt skapende liv – 1924 til 1957 (33 år)– bodde Hannah Ryggen i Ørland. Der levde og virket hun side om side med ektemannen Hans Ryggen, som selv var en anerkjent maler, og datteren Mona.

Hannah Ryggen regnes blant de fremste vevkunstnerne i Norge. Hennes banebrytende innsats endret billedvevens rolle fra dekorativt kunsthåndverk til ekspressiv billedkunst. Ett av hennes hovedverker er det store veggteppet "Vi lever på en stjerne" (1958). Det hang i vestibylen i Høyblokken og ble skadet av bomben som gikk av i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

I forbindelse med planleggingen av nytt kultursenter på Brekstad, som ble åpnet i februar 2009, ble det arbeidet aktivt med å få etablert et Hannah Ryggen-senter, og det kom på plass en avtale mellom Ørland kommune, Kulturdepartementet og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum som regulerte samarbeidet.

Avtalen skulle gjelde for 15 år, og det totale beløpet på kr 10 mill fra departementet skulle utbetales til formål Hanna Ryggen sentret (Roret) via Nordenfjelske Kunstindustrimuseum (MIST). Avtalen er nå utgått og Nordenfjelske kunstindustrimuseum (MIST) har sagt opp avtalen med Ørland kommune om drift av Hannah Ryggen senter med virkning fra 2025.

Det er svært bra at det nå er etablert et forprosjekt mellom Nordenfjelske kunstindustrimuseum og Ørland kommune for å se på nye muligheter for formidling av Hannah Ryggen.

Jeg håper så inderlig på at videre drift av "Hannah Ryggen senteret" i regi av Ørland kommune skal være en del av fremtiden og at Hannah for all fremtid må forbli Ørlending!

Knut Ring, Ørland Arbeiderparti, fylkestingsrepresentant Trøndelag fylke -Hovedutvalg Kultur

«Kilder: Wikipedia og Nordenfjeldske kunstindustrimuseum»