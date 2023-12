I dag åpner vi den 23. luka i adventskalenderen. Vi møter Iryna Horbachova (38) fra Ukraina og Merve Karabatak Sundet (26) fra Tyrkia, mens de er under språkopplæring ved Strand skole i Osen. Iryna har vært i Osen i 8 måneder, Merve i 1,5 år.

– Hva er det beste med å bo på Fosen?

Merve:

– Jeg bor i Osen og må snakke ut fra det. Naturen er veldig vakker her, og innbyggerne veldig hyggelige og høflige. Jeg fikk mye hjelp fra kommunen da jeg kom hit. Det er to som jobber i flyktningtjenesten her, Silje og Ingrid, som var veldig hjelpsomme.

Iryna:

– Det er fin natur i Osen, og det bor kjempeflotte mennesker her. Jeg har fått mye hjelp fra kommunen.

Iryna Horbachova (t.v.) fra Ukraina og Merve Karabatak Sundet fra Tyrkia trives i Osen. Foto: Terje Dybvik

– Hva er det verste med å bo på Fosen?

Merve:

– Det bor bare 901 innbyggere i Osen. Det er litt begrenset med fasiliteter. Skulle ønsket at vi hadde kino, tog, flere butikker og bank.

Iryna:

– Enig, men vi gjør veldig mye selv. Vi arrangerer språkkafé og har et ukrainsk innslag under Osen-festivalen.

Merve:

– I tillegg til klubber og ulike typer events.

– Hva skal dere gjøre 24. desember?

Iryna:

– Jeg får en venn på besøk, som er veldig viktig for meg og min familie. Jeg bor i Osen med de to barna mine. Min mann er soldat i Ukraina, men i år må vi feire jul hver for oss. Derfor blir det viktig for oss å få min venn på besøk.

Merve:

– Jeg er fra Tyrkia, og vi feirer ikke jul der. Hadde jeg vært i Tyrkia så hadde 24. desember vært en vanlig dag for meg. Men nå er jeg her og er gift med en norsk mann, så vi skal ha julefrokost, julelunsj og se juleserier på tv. Hvis været blir bra og det blir snø, så skal vi kanskje ut og gå på ski. Vi skal spille brettspill, ha stor julemiddag og åpne gavene.

Iryna:

– Juletradisjonene i Ukraina er veldig lik de norske. Vi har julemat og synger julesanger.

