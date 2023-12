I dag åpner vi den 22. luka i julekalenderen. Vi møter Ernesta Marcinkiene fra Litauen. Hun er ansatt ved Stokkøya strandhotell.

Hun fyller 40 i uka før juleaften og har bodd på Fosen i ni år og har jobbet på strandhotellet like lenge.

– Jeg flyttet hit på grunn av jobb og kom sammen med familien min, sier Marcinkiene.

Ernesta forteller at hun i tillegg til å jobbe på strandhotellet er en ivrig hobbyfisker. Båten ligger i havna på Flatholmen ved Stokkøya.

Foto: Jakob Ellingsen

– Hva er det beste med å bo på Fosen?

– Det beste med Fosen er at det er så mange små steder som er her. Jeg trives best med å bo på landsbygda. På grunn av at det er et så lite sted, trives jeg best, svarer Ernesta.

– Folk som er her er mye mer åpne og mer hyggelige enn de i byen. De kjenner hverandre og hilser på hverandre når man treffes. Jeg trives best når folk kjenner meg og jeg kjenner dem også, fortsetter Marcinkiene.

Foto: Jakob Ellingsen

– Hva er det verste med å bo på Fosen?

– Det verste med Fosen er kanskje at siden jeg bor på en liten øy, så er været ganske dårlig mage ganger. Det er mye vind mange ganger og da er det umulig å gjøre nesten noen ting, svarer Ernesta.

– Det er mye regn og storm. Det er været som er det verste her, men det er også mange, mange dager som er fine dager, fortsetter hun.

Samtidig skryder Ernesta av tilbudet med aktiviteter hun har tilgjengelig på Stokkøya. Hun og familien har det de trenger, og kan lett ta bussen inn til sentrum eller til Trondheim dersom man ønsker det.

Foto: Jakob Ellingsen

– Hva skal du gjøre den 24. desember?

– Jeg skal feire julaften. Men jeg skal feire vanling norsk jul. Det er ganske stor forskjell fra Norge og hjemlandet mitt. 24. desember spiser ikke vi kjøtt og godteri. Vi spiser mye fisk denne dagen.

– Vi lager tolv retter og spiser på kveldstid. Vi må prøve alle de 12 rettene denne kvelden. Barna får ikke julegaver den kvelden. Morgenen den 25. desember får barna gavene.

