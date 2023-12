Tørke i området hadde ført til både mangel på mat og mangel på drikkevann. Barn som Anne Louise kom i kontakt med hadde ikke spist på flere dager. Hun fikk dratt i gang et hjelpeprogram. Det er dette som siden har vokste seg stort og hjulpet titusener av mennesker. I 2010 ble Aid in Action etablert.

Geir Ynge og Anja

Vi møter henne hjemme hos ekteparet Geir Yngve og Anja Hovde på Hovde, dagen etter festkvelden for Fosengaven i Ørland kultursenter. Allerede var over 100.000 kroner da kommet inn. Det til den årlige julegaven fra Fosen til noen i behov for hjelp et sted ute i verden.

Praten går rundt frokostbordet hos Anja og Geir Yngve Hovde. Foto: Terje Dybvik

– Det betyr så mye at vi har slike initiativ som Fosengaven. Hadde det ikke vært for Fosengaven, så hadde vi ikke bestilt flere vanntanker nå, sier Anne Louise Dæhlin.

På avbetaling

Vanntankene som Aid in Action bidrar til, overtar brukerne via en avbetalingsordning. En tank på 3000 liter koster 1660 kroner, en 5000 liter 2700 kroner og en på 10.000 liter 6350 kroner.

En av vanntankene under montering. Foto: Aid in Action

– Brukerne er med på å betale sin skjerv, slik at vi ikke gir bort tankene. Dette gjør at de blir bedre tatt vare på. Tankene som anskaffes via Fosengaven blir kjøpt inn nå, slik at vi får utnyttet regntida i området. Vannet samles inn via takrenner, og kan brukes i lang tid i etterkant, sier Anne Louise Dæhlin.

Firebarnsmor

Det er en aktiv firebarnsmor vi møter. På gulvet sitter datteren Esther på tre måneder i en Babybjørn vippestol. Livet for Anne Louise, tidligere med etternavnet Hübert, ser helt annerledes ut i dag. I en alder av 34 år er hun gift, har fire barn og jobber som fastlege i Oslo. Det vil si akkurat nå er hun ute i mammapermisjon.

Anne Louise hjemme hos Anja og Geir Yngve Hovde. Datteren Esther sitter i vippestolen. Foto: Terje Dybvik

Interessen for å hjelpe andre var et frø som ble sådd tidlig i livet.

– Jeg er oppvokst i en kristen familie. Via den lokale menigheten var nødsarbeid opp imot i vestafrikanske Sierra Leone sentralt.

Arbeidsuke på Stortinget

Anne Louise ble tidlig også interessert i politikk, og var en aktiv lokalpolitiker. Da hun som 14-åring skulle ha arbeidsuke på skolen, la hun inn et ønske om å få den på Stortinget. Det lot seg gjøre.

– Det ble særdeles lærerikt, og jeg ble vist veldig mye tillit når jeg fikk bistå flere av representantene. Dette fikk også betydning for mitt senere yrkesvalg. For da jeg spurte politikerne hva de ville har valgt som annet yrke, hvis de hadde fått velge om igjen, sa nesten alle lege. Derfor ble det til at jeg la meg skikkelig i sela på videregående skole, for å få gode nok karakterer til å kunne studere medisin, sier Anne Louise Dæhlin.

Suksess med Papaya

Som ungdomspolitiker ivret hun for ikke minst nødhjelpsarbeid.

– Men hvordan arter egentlig fattigdommen seg? Det var spørsmålet jeg stilte meg da jeg som backpacker kom til Gombolo i Kenya.

– Så det er litt tilfeldig at du skulle komme til å konsentrere deg om akkurat det området?

Anne Louise Dæhlin med blide barn som har fått hjelp i Gombolo. Foto: Aid in Action

– Jeg hadde fått se fattigdom og nød flere steder, men det var der jeg møtte mennesker som manglet det mest grunnleggende som vann og mat. De hadde ingenting, sier Anne Louise Dæhlin.

I et område som rammes av tørke, har det vært viktig å finne vekster som egner seg godt under slike forhold. Papaya har vist seg å være en slik vekst. Å arrangere konkurranser knyttet til dette, har vært en suksessfaktor. Dette ga også anslaget til Anne Louises bok «Papayaene i Gombolo», som ble utgitt på Gyldendal forlag høsten 2013.

Kronprinsparet

«Du behøver ikke forandre verden, men du kan», er et sitat som Anne Louise Dæhlin har gjort kjent.

Det norske kronprinsparet er av dem som har latt seg imponerte av den store innsatsen hun legger ned.

– Anne Louise er helt fantastisk. Det hun har fått til i Afrika, er nesten ikke til å tro. Jeg er virkelig imponert, uttalte kronprinsesse Mette Marit til VG under World Economic Forum i Davos i 2013, og fikk støtte på det samme fra kronprins Haakon Magnus.

Kronprinsparet og Anne Louise Dæhlin har siden den gangen holdt kontakt, og hun har flere ganger vært deres gjest.

Ønsker på bli overflødig

Hjelpa ble snart organisert via en Facebook-siden.

– Et skikkelig løft og ei god organisering ble det først da jeg fikk Prospera Network på banen. Da fikk jeg et helt team i ryggen til å få det hele satt i system.

Det å få gode kontakter lokalt til å lede, personer som Anne Louise har kommet fram at hun kan stole på, har vært sentralt. Det å også bryte stigmaet rundt fattigdom, det å vise at det er mulig å komme seg opp og få en verdig livssituasjon, har også stått sentralt.

Anne Louise Dæhlin og Geir Yngve Hovde heime hos sistnevnte. Foto: Terje Dybvik

– Vi har hjulpet mange med skolegang. Å få opp utdanningsnivået er en investering i framtida. Håpet mitt med det hele, er å en dag bli overflødig, sier Anne Louise Dæhlin.

Fosengaven 2023 er øremerket flere vanntanker.

Redder liv

Flere av dem hun bisto som barn har hun møtt igjen som voksne. Noen av dem har sagt til henne at de ikke ville ha vært i live i dag, hvis det ikke hadde vært for den organiserte utdelingen av mat på skolen.

– Det gjør naturlig nok inntrykk.

– Men det har ikke bare vært en dans på roser for deg dette?

– Nei, det har vært mange tunge tak og frustrerende stunder. Jeg har hatt min kristne tro med meg som en god balast til å finne en mening med livet. Det å hjelpe andre når man kan, ligger i ryggraden, sier Anne Louise Dæhlin.