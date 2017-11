F-35-flyene har landet på Fosen

Nyheter

I 2008 valgte Norge F-35 som erstatteren for F-16. I dag, 3. november 2017, klokken 15.57, landet de tre første norske femtegenerasjons kampflyene på norsk jord for første gang.

Første av mange

I 2012 bestilte Norge sine første F-35. De første flyene ble levert til Norge i USA i 2015 der flyene har vært stasjonert på Luke Air Force Base for bruk i treningen av norske piloter og mannskap. Totalt sju fly står i USA.

Det er fly åtte, ni og ti som ble levert fra fabrikken til produsent Lockheed Martin i Fort Worth, Texas, USA, til Fosen i dag.

Alle de kommende norske flyene skal etter dagens plan leveres tre og tre direkte fra fabrikk til Ørland flystasjon.

- For de neste 45 flyene, skal mottaket og mottakskontrollen skje på Ørlandet. Vi skal motta 6 fly hvert eneste år fremover, tre om våren og tre om høsten, sier generalmajor Morten Klever, sjef for Norges F-35 program til Fosna-Folket dagen før første landing.

Dersom produksjonen går som forventet, vil de neste tre kampflyene ankomme Ørland flystasjon i mai 2018.

Erstatter

I dag består Norges jagerflåte av F-16 fly. Flytypen ble utviklet på 1970-tallet, og nye systemer er etterutviklet og satt inn i flyene over mange tiår. F-16 går mot slutten av sin levetid, og skal fases ut helt ut av det norske Forsvaret i løpet av 2022.

Det er F-35 som tar over oppgavene til F-16 i dag. I 2019 skal F-35 overta noen forsvarsoppgaver fra F-16, og de to flytypene vil operere sammen i overgangsperioden frem til F-16 pensjoneres.

Kampflybasen

I 2012 bestemte Stortinget at Ørland blir Norges nye kampflybase. Et stort flertall av de norske F-35 kampflyene og personalet rundt lokaliseres til Fosen.

Forsvaret gjør store investeringer for å klargjøre Ørland flystasjon for de nye kampflyene. 30. august i år markerte Forsvarsbygg at flystasjonen er klar for første ankomst av F-35 i Norge. Det er gjort investeringer på over 3,4 milliarder kroner så langt, og investeringene fortsetter.

Forsvarsbygg har en ramme for investeringer på Ørlandet på rundt 1,5 milliarder kroner i 2018, 1,1 milliarder kroner i 2019, og investeringene fortsetter også etter det. Blant annet skal nye hangarer for F-35 bygges innenfor stasjonsgjerdet.

Aktiviteten ved Ørland flystasjon er planlagt å øke gradvis i takt med ankomsten av de nye kampflyene.

Multirolle

F-35 er et såkalt multirollefly. Det innebærer at det kan utføre en rekke ulike oppgaver i stedet for å være et rendyrket jagerfly, bombefly eller overvåkingsfly.

Under markeringen av at Ørland flystasjon er klar for mottak av flyene understreket flere talere at F-35 ikke er nye fly for Luftforsvaret, men for hele Forsvaret.

- F-35 Joint strike fighter gir en felles operativ kapasitet for hele Forsvaret. Innføringen av F-35 betyr at hele forsvaret må tenke nytt, sa kontreadmiral Elisabeth Natvig i sjøforsvaret, som er sjef for Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.

Stor markering

Etter dagens landing skal de tre nyankomne kampflyene gjennom en mottakskontroll for å dobbeltsjekke at de nye flyene leveres slik de skal.

Neste uke markeres ankomsten av de nye kampflyene med en fredsuke på Ørlandet i regi av Ørland kommune og andre samarbeidspartnere.

Fredag 10. november kommer blant andre Kongen, statsministeren, forsvarsministeren, utenriksministeren, representanter for NATO og mange andre gjeve gjester for å feire F-35s ankomst i en høytidelig markering på kampflybasen på Fosen.

