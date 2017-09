Om lag 90 personer deltok da kirka inviterte til vandregudstjeneste i Guds frie natur på Selnes. Gudstjenesten foregikk i det flotte området på Refsnes hvor det har bodd mennesker i tusenvis av år før budskapet om Kvitekrist nådde bygdene langs Stjørnfjorden.

Vandring

Gudstjenesten startet ved minnestøtta som ble reist i 1914 før den fortsatte ned til området ved isdammen hvor det var barnedåp. Deretter fortsatte deltakerne videre ned til steinalderboplasser og ei gammel gravrøys hvor det ble sunget salmer og lest bibeltekster.

Store og små valg

Til slutt gikk alle ned til sjøen hvor sokneprest Ole Kristian Skadberg holdt dagens preken ut fra teksten i 2. Mosebok kapittel 2.

- I likhet med Adam og Eva består våre liv av utallige store og små valg. Dømmekraft er en del av det å være menneske. Gud har skapt oss med frihet, frihet til å ta konsekvensene av åre valg. Bringer våre valg oss på kant med naturen? Tåler våre medmennesker våre valg? spurte soknepresten i sin preken.

Kirkekaffe

Etter gudstjenesten ble det servert kirkekaffe kokt på åpen ild. Mens gudstjenstedeltakerne fortærte kaffe og kaker fortalt Anders Refsnes, tidligere eier av området og nåværende kårkaill, om historien til området hvor vandregudstjenesten tok plass. Det er de senere årene lagt ned en betydelig innsats både fra grunneieren og offentlige instanser for å få historien fram i lyset, samt i legge til rette for at publikum kan få utbytte av å besøke området.

Reformasjonsjubileet

Temaet for gudstjenesten var «Skaperverket er ikke til salgs».

- Denne vandregudstjenesten er en del av reformasjonsjubileet hvor nettopp skaperverket er ikke til salgs er tema. Dette er et fint sted å ha en slik gudstjeneste. Jeg tror det er første gang det er blitt arrangert vandregudstjeneste i Rissa. De lokale folkene som har gjort det praktiske i forbindelse med denne gudstjenesten har gjort et flott arbeid, sier soknepresten.

