- Store kontraster fra et liv i luksus på hurtigruta i tre dager til et liv i naturen og alt den har å by på, forteller de.

Kanskje er det nettopp disse kontrastene som gjør dem ekstra observante på øyeblikkene, skriver de i en e-post til Fosna-Folket.

- Øyeblikk av tilstedeværelse

- Det er sånne øyeblikk av tilstedeværelse vi har gledet oss til med denne turen vår, sier de.

Kontraster er det i alle fall når det gjelder temperatur.

- Det er kaldt med februarvinter i Finnmark, men med gode klær og fyring med primus i teltet holder vi varmen. På dagtid når vi går er det enkelt å holde seg varm. Vi har valgt å gå langs veien på Magerøya, etter råd fra beboerne her, fordi det er lite snø i fjellet. Den første tide har det vært en del sol og oppholds, men også byger og nedbør og som oftest sterk vind.

God stemning

Nå setter de to kursen mot Stabbursdalen.

- God stemning, godt humør og god tur. Nå er vi i Skaidi og legger i dag kursen inn mot Stabbursdalen, opplyser de.