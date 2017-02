Legger ned «Kjør for livet»

Saken skal tas opp til ny vurdering av kommunestyret førstkommende torsdag 2. mars. Det er gjort ei evaluering av tilbudet. Spørsmålet om hvorvidt tiltaket skal videreføres har vært oppe til vurdering flere ganger i kommunestyret.

Omdiskutert

Både i budsjettmøtet i 2014 og i 2015 ble ordninga forlenget ut skoleåret. I rådmannens forslag til budsjett 2017, som ble behandlet av kommunestyret i desember, ble det lagt inn som forutsetning at Åfjord kommune skulle si opp avtalen. Begrunnelsen var at tiltaket er for dyrt for fem deltakere. Det finansieres ved at det tas penger fra fond. Etter forslag fra rådmannen ble saken sendt videre til komite for livsløp. De har gitt rådmannen medhold i at tiltaket blir for dyrt. En vil derfor treffe andre tiltak for ungdommene det gjelder.

Motorsport

«Kjør for livet» er organisert som en motorsportklubb. De holder til på gården til Jan Forfod i Stordalen. På det meste har fjorten deltakere har vært med i klubben. Aldersspennet er fra tretten til sytten år. De har vært med på alt fra tretten til 88 klubbkvelder. Av de ti som har avsluttet tiltaket, har åtte personer hatt framgang og mestrer livet sitt. Noen av dem er i utdanning, andre eri arbeid. En tidligere deltaker er veileder i klubben.

Tiltakene

Klubben har deltatt på arrangementer fritidsklubben, på åpen dag ved skolestart for Åfjord VGS, og de har sjøl hatt åpen klubbkveld. I 2015 hadde klubben også et åpent fritidstilbud, der deltakerne sjøl måtte betale for å delta.

Tilbudet i KFL er et positivt tiltak for de som er så heldige at de får bli med. Utfordringen er at vi er en liten kommune, og det å sette sammen en gruppe som vil kunne fungerer godt sammen har ikke vært lett. Det er kandidater som har hatt interesse, og som har vært i målgruppa, men ikke har fått plass.

Dyre plasser

Dette er dratt fram av rådmannen i saksframlegget.

Det viser seg at det i perioder har vært ledig plass ved kjør for livet. Lite tilgang på kandidater eller at gruppesammensetningen ikke passer, har gjort det vanskelig å fylle opp plassene til enhver tid. Det blir dyrt å ha ledige plasser i tiltaket. I løpet av fire år har kommunen, brukt om lag 1,6 millioner kroner.

Saksbehandler skriver at det har vært godt anvendte midler for de 14 som har deltatt. Imidlertid har det vært ei utfordring å finne riktige kandidater. Derfor vil en vurdere om dette er riktig anvendte midler.

Mestring

Rådmannen ser det ikke som ønskelig at kriteriene for å delta slakkes på.

– Det skal være et tilbud til ungdommer som trenger positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse, heter det i saksframlegget.

Sjøl om erfaringene med tiltaket er godt, anbefales det å avvikle tiltaket til sommeren. En vil se på andre mulige tiltak for å sikre ungdommene i Åfjord positive opplevelser og mestring samt et helsefremmende oppvekstmiljø.

– Dette er et tverrfaglig oppdrag og må ivaretas gjennom strategiene i Plan for barn og ungdoms oppvekstsvilkår i Åfjord kommune, skriver saksbehandleren.

