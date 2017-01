Her blir det ungdomsklubb

Ungdomsrådet i Bjugn søker om midler til oppstart av en ny ungdomsklubb i kommunen.

Bjugn har vært uten ungdomsklubb siden den gamle ble nedlagt i 2013.

600.000 kroner

I juni i fjor ga politikerne grønt lys til å gjenåpne klubben, og rekke lokaler ble vurdert til formålet. Valget falt på Stranda Aktivitetssenter i Botngård, der Voksenopplæringa tidligere hadde tilhold.

Utstyret som skal fylle ungdomsklubben er på plass, men ungdomsrådet ønsker ytterligere midler til drift og oppussing. Ungdomsrådet anslår at de vil ha behov for om lag 600.000 kroner.

Voksenperson

Denne summen inkluderer husleie pålydende 120.000 kroner, innkjøp til kiosk for 50.000 kroner, trykk og billetter 30.000 kroner, annonsering på nett og papir 10.000 kroner samt vasking av lokalet pålydende 40.000 kroner.

I tillegg har politikerne bestemt at det skal være en voksenperson tilstede når klubben er åpen. En ansatt i 60 prosent stilling vil koste cirka 350.000 kroner i året.

- Vi har også fått over 100.000 kroner fra kommunen til å starte opp klubb, og 25.000 kroner fra Marine Harvest. Nå venter vi også på svar på søknaden om midler fra Ungdommens fylkesutvalg, forteller Ida Johanne Barseth, leder i Bjugn ungdomsråd.

Åpent to kvelder i uka

Ifølge Barseth skal noen av midlene hentes inn gjennom medlemskontingenter.

Ungdomsrådet har hentet inspirasjon fra ungdomsklubben Månen i Ørland kommune i planleggingsfasen. De ønsker å holde klubben åpen for kommunens tenåringer to kvelder i uka.

- Vi har tenkt å ha et eget rom for TV og film, spillrom med biljardbord og kanskje et rom der ungdommene kan utfolde seg kreativt. Musikk og dans blir det også mulighet til, forteller Barseth.

Utjevner forskjeller

Ifølge Barseth er det mange ungdommer som savner et slikt tilbud i Bjugn, særlig de som ikke er engasjert i andre fritidsaktiviteter.

- Det er viktig å ha en arena for de som ikke nødvendigvis er aktive innen sport eller kultur også. Ungdomsklubben skal være for alle, og er viktig for å utjevne sosiale forskjeller i Bjugn, sier Barseth.

Hun tror det er klokt å ha en voksenperson tilstede når klubben skal være åpen.

Åpning i februar

- Klubben kan gjøre det lettere å fange opp dem som faller utenfor. Voksenpersonen vil passe på at alle har det bra, sier Barseth

Målet er å åpne dørene allerede i februar.

- Ja, det har vært snakk om åpning i løpet av neste måned, men det er det ikke sikkert vi rekker. Men vi vil forsøke å åpne klubben så fort som mulig, sier lederen.