Vil støtte lokale idrettslag: – Flere barn enn tidligere faller utenfor

Stiftelsen W initiativ har et uttalt ønske om å sikre barn lik mulighet til å drive idrett. i 2021 opprettet de et idrettsfornd for klubber og foreninger i Trøndelag. Nå har de doblet fondet, og håper på flere søkere.

– Vi har fått mange fine og rørende tilbakemeldinger fra de 24 idrettslagene som fikk støtte i fjor. Pengene har gått til alt fra deltakeravgift og utstyr, til at alle barna på laget får være med på cup, forklarer daglig leder, Eirik B. Sletten.

Sletten forteller at alle klubber og idrettslag som er medlem av NIF kan søke, og at fristen er 1. mars.

– I denne usikre økonomiske tiden vi er inne i, ser vi også at flere barn enn tidligere faller utenfor. Derfor er jeg veldig glad for at idrettsfondet kan gjøre deltakelse i idrett mer tilgjengelig for flere, forteller han.