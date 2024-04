– I et år med store økonomiske utfordringer for våre medlemmer, som har opplevd reallønnsnedgang over flere år, ser vi at Virke ikke kommer oss i møte med å fylle rammen og øke kjøpekraften. Det er skuffende, sier forbundsleder Christopher Beckham i Handel og Kontor Norge.

Arbeidsgiverne i Virke mener på sin side at de har strukket seg langt.

– Virke har hele tiden hatt et ønske om å komme til enighet. Når kravene fra HK går langt utover rammen, blir det vanskelig, sier Virkes forhandlingsleder, Torgeir Kroken.

Nå ender oppgjøret hos Riksmekleren. Oppstartsdato for meklingen er ikke fastsatt.

Handel og Kontor (HK) er LOs tredje største fagforbund med nesten 80.000 medlemmer. De forhandler på vegne av omtrent 32.000 butikkansatte.