* 9 liter vann per person (husk at du også trenger vann til å trekke ned i do)

* Mat for tre dager, per person kan det for eksempel være: to pakker knekkebrød, en pakke havregryn, tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat, tre bokser med pålegg med lang holdbarhet, noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

* Medisiner du er avhengig av

* Ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

* Grill eller kokeapparat som går på gass

* Stearinlys, lommelykt med batterier eller parafinlampe

* Fyrstikker eller lighter

* Førstehjelpsskrin

* Varme klær, pledd og sovepose

* Batteridrevet dab-radio

* Batterier, ladet batteribank og mobillader til bilen

* Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

* Tørke-/toalettpapir

* Sanitetsprodukter

* Litt kontanter

* Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

* Jodtabletter ved atomhendelser dersom du er under 40 år, gravid, ammende eller har barn som bor hjemme

(Kilde: Røde Kors)