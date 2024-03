AtB skriver at Reisende med rute 805 fra Trondheim til Brekstad via Lensvik, henvises til buss fra hurtigbåtterminalen 18:45, via Lensvik til Valset og ferje over til Brekstad.

De skriver videre at reisende fra Brekstad til Trondheim 20:00 henvises til avgang 20:30, med ferje fra Brekstad til Valset og videre med buss fra Valset til Trondheim.