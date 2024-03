I desember ble en mann fra Fosen dømt til fengsel i to år og to måneder for flere ulike forhold, deriblant seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen ble dømt etter den særskilte straffebestemmelsen for seksuell omgang med et barn han har en nær relasjon til.

Han ble også dømt for å besitte videoer og bilder som viser seksuelle overgrep mot barn.

Søkte på nett

I nettleserdata på en datamaskin i fosningens besittelse har mannen blant annet søkt på «illegalporn» og «cildporn», som fra engelsk oversettes til «illegal porno» og «barneporno».

Mannen erkjente å ha skrevet chattemeldinger på nettet i tilknytning til seksualisering av barn.

Han anket Trøndelag tingrett sin dom for bevisbedømmelsen og også for erstatningen på 240.000 kroner til den fornærmede som ble utsatt for flere overgrep etter rettens vurdering.

Åtte måneder mer

Frostating lagmannsrett kommer til at tingrettens dom på to år og to måneder i fengsel var for lite. Han dømmes til to år og ti måneders fengsel.

Lagmannsretten legger vekt på at den fornærmede hadde fylt ti år og opplevde overgrepene frem til hun var 13 år. Mannen dømmes for fire tilfeller av seksuell omgang.

Et av tilfellene fant sted foran et webkamera som viste overgrepet for andre menn. Det finner retten «klart skjerpende».

Retten mener også at mannen har utnyttet den nære relasjonen til fornærmede som er barn på «groveste vis».

Kontaktforbud i fem år

Retten mener han bør dømmes til 120 dagers fengsel for forholdene rundt overgrepsbilder, og «fengsel i overkant av tre år» for overgrepene.

Men det er formildende omstendigheter, som at saken har tatt lang tid fra han først ble mistenkt i starten av 2021 til saken gikk for tingretten i oktober.

Derfor settes straffen totalt lavere.

Mannen dømmes ellers likt som i tingretten, til et kontaktforbud for den fornærmede de nærmeste fem årene.

Ankefristen for dommen i lagmannsretten er ikke gått ut. Det opplyses ikke om mannen vedtok dommen da den ble forkynt, eller om han vurderer å anke. Dermed er dommen ikke nødvendigvis rettskraftig så langt.