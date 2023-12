Fredag formiddag opplever både Ørland og Osen kommuner tekniske problemer på sine hjemmesider.

Dersom man på forsiden klikker på kontaktinformasjon eller vakttelefon, blir man i stedet sendt til en side hos Åfjord kommune som ikke er i bruk.

– Vi er klar over problemet og er på saken. Det er Aktuelt-fanen og dens snarveier som ikke fungerer. Årsaken er et problem som ligger hos leverandøren Acos. De forsøker nå å løse problemet, sier kommunikasjonsrådgiver Mari Lauvheim Lyshaug i Ørland kommune.

Ikke forsøk på sammenslåing

Den samme feilen skjer om man på Ørland eller Osens forside vil lese om ledige stillinger eller politikk.

– Er det en sniksammenslåing fra Åfjords side på gang?

– De kan jo bare prøve! svarer Lyshaug.

Nytt system

1. november lanserte de fire Fosen-kommunene sine nye nettsider. Lyshaug sier at nettsidene er kommunenes hovedkanal ut til innbyggerne, og er derfor svært viktig å ha i orden.

– Det vil alltid være små og store følgefeil når man går over til et nytt system. Noen feil er mer kritiske enn andre. Vi jobber for å få rettet opp dette så raskt det overhodet lar seg gjøre, sier hun.

Kontaktinformasjon

Under finner du kontaktinformasjon for de to kommunene:

Ørland kommune

Telefon: 72 51 40 00 (mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00)

E-post: postmottak@orland.kommune.no

Informasjon om vakttelefoner finner du her.

Osen kommune

Telefon: 72 57 82 00 (mandag - fredag kl. 08:00 - 15:00)

E-post: postmottak@osen.kommune.no

Informasjon om vakttelefoner finner du her.