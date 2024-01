Dina Special Children, som bygger Afrikas største landsby for barn og unge med spesielle behov, var mottaker av Fosengaven i 2021 og 2022.

Etter flere forsinkelser var det sist lørdag endelig klart for en høytidelig åpning av landsbyen «Special Pearls of Uganda».

Fosengaven er den årlige innsamlingsaksjonen som gjennomføres av ekteparet Geir Yngve og Anja Hovde på Ørlandet. Det skjer i samarbeid med Ørland Sparebank, Ørland kommune og Fosna-Folket. Årets utgave blir den første etter to år med koronarestriksjoner.

Det var mange prominente gjester på besøk under åpningen, ambassadøren både fra Norge og Uganda, men det var aldri noen tvil om hva som var i fokus: å løfte opp og frem disse barna, som ofte ble bare stuet vekk og etterlatt i mørke.

Det var en rørt Rune Edvardsen, som står bak etableringen, som takket alle som hadde tro på ham, og prosjektet han startet for rundt to og et halvt år siden.

– Jeg bøyer meg i støvet, for alle som har trodd på dette, sa han.

Åpningen innebar både en mini konsert av Spice Diana og Ghetto Kids, som begge er ambassadører for dette arbeidet- Olaug Bollestad fra KrF fikk se arbeidet for første gang på nært hold, og uttalte at dette var noe av det sterkeste hun hadde vært med på.

– Dette er et arbeid som løfter opp menneskeverdet, sa hun.

Ingunn Ulfsten, generalsekretær i KrF sa det var tre ord som kom til henne, når hun kom til landsbyen: Kjærlighet, verdighet og profesjonalitet.

Kona til Rune, Sølvi Edvardsen innrømte at det hadde kostet med alt engasjementet til sin ektemann, men sa:

– Jeg har fulgt arbeidet tett ifra begynnelsen, og hadde aldri, aldri trodd det skulle bli så fint. Og når jeg ser det i dag, er det verdt alt.

– Vi fra Fosen fikk være med fra starten, og heie på dette prosjektet over to år. Fosningene var med og innvisiterte over en halv million i dette arbeidet, denne landsbyen, og disse barnas fremtid, sier Geir Yngve Hovde.

Det kom et nytt barn til denne landsbyen denne helgen. Shifra var en jente som skal ha blitt mishandlet og forsøkt sultet i hjel. Hun bodde ikke langt fra landsbyen. Nå på fredag fikk hun et nytt hjem. Og hun representerer sannsynligvis en av mange som går en lysere fremtid i møte.