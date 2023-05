Anja Koteng Hansen med hunden Max, en flatcoated retriever Foto: Siri Wold Torsteinsen

Fem hundeeiere om valg av rase:

Under årets utgave av Hundepromenaden fikk Fosna-Folket være med da medlemmer fra tre ulike klubber samlet seg for å gå til inntekt for Norske Redningshunder lørdag ettermiddag.