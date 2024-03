Det har vært mye bråk rundt de to vindparkene i Storheia og Roan, deriblant protestaksjoner. En høyesterettsdom slo fast at avgjørelsen om å la Fosen Vind bygge og drifte vindmøller i områdene var et menneskerettighetsbrudd.

Tidligere har én av de to gruppene med reindriftere blitt enige om en avtale, men frem til nå har Nord-Fosen siida ikke oppnådd en avtale de er fornøyd med.

Nå har det blitt enighet i saken, og ifølge Aftenposten skal det blant annet være snakk om syv millioner kroner i årlig kompensasjon.

Aneo uttrykker i en pressemelding takknemlighet for at det er gjort en avtale. Aneo drifter vindparkene det har vært konflikt rundt.

– Avtalen sikrer rettighetene til reindrifta på Nord-Fosen, både nå og i framtida. Perioden som har gått fra høyesterettsdommen falt i 2021 til i dag har vært krevende, spesielt for reineierne.

– De har håndtert usikkerheten daglig, men vært konstruktive. Deres bidrag har vært avgjørende for at vi nå har fått en løsning, sier Roger Beite Færestrand i Roan Vind.

Meklingen mellom partene har pågått siden mai i fjor.

Avtalen skal bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fortsatt reindriftskultur for Nord-Fosen siida i generasjoner fremover.

– Dette har vært en belastende og vanskelig sak, spesielt for familiene som driver reindrifta på Fosen. Jeg er glad for at partene har blitt enige om en framtidsrettet løsning som ivaretar reindriftas rettigheter. Enigheten mellom partene legger til rette for at også nye generasjoner kan se mulighetene for å videreføre reindrifta, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Vetorett etter konsesjonsslutt

Nord-Fosen siida samtykker i avtalen til at Roan Vind gis adgang til å fortsette å benytte området på Roan til vindkraftproduksjon ut konsesjonsperioden. Da skal Nord-Fosen siida få vetorett over vindkraftanleggets videre drift.

– Det betyr at rettighetshaverne ikke kan søke om forlengelse eller fornyelse av konsesjonen uten samtykke fra Nord-Fosen siida, heter det i pressemeldingen fra energiministeren.

Samtidig forplikter Roan Vind seg til å bidra økonomisk for reindriftstiltak i Nord-Fosen siida.

Et beløp tilsvarende 0,2 øre/kWh av vindkraftproduksjonen settes av til natur, reindrift og mulige andre formål som er direkte berørt av vindkraftproduksjonen.

– At det skal gå så mange år med menneskerettighetsbrudd i staten Norge er og forblir en total rettskatastrofe som storsamfunnet må ta lærdom av, sier Ella Marie Hætta Isaksen. Foto: Emilie Holtet / NTB

Fosenaksjonistene er ikke fornøyd med regjeringens oppfølging av høyesterettsdommen og sier at avtalen ikke betyr at menneskerettighetsbruddet er opphørt. Aktivist Ella Marie Hætta Isaksen understreker at det ikke skjer før både Sør- og Nord-Fosen har fått tilgang til gode områder som erstatter tapte vinterbeiter.

– At det skal gå så mange år med menneskerettighetsbrudd i staten Norge er og forblir en total rettskatastrofe som storsamfunnet må ta lærdom av, sier hun i en kommentar.

Sametingspresident Silje Karine Moutka under feiringen av Samefolkets dag i Oslo i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sametingspresident Silje K. Muotka, derimot, mener at dette markerer slutten på menneskerettighetsbrudd.

– Avtalen legger et grunnlag for at menneskerettighetsbruddet kan repareres. Det er derfor avgjørende at staten raskt sikrer det nødvendige tilleggsarealet for begge sijtene, sier hun i en pressemelding.

Hun informerer videre om at staten i avtalen har forpliktet seg til enda flere tiltak.

– De skal sette av særskilte midler for styrking av sørsamisk kultur. Alle reindriftssiidaer i landet som blir påvirket av vindkraftverk skal ha 0,1 øre/kWh av vindkraftproduksjonen direkte avsatt til sine siidafond. I tillegg skal staten følge opp arealsituasjonen på Fosen slik at reindrifta ikke blir ytterligere skadelidende, slik at de på et senere tidspunkt fullt ut kan reetablere seg på Fosen, sier hun videre.