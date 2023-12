Norske Samers Riksforbunds ungdomsforbund (NSR-Nuorat) og Natur og ungdom (NU) vant fredag prisen som «Årets stemme» i Natt & Dag sin årlige kåring.

I sin begrunnelse skriver Natt & Dag at det er «snodig» at en bråte ungdom skal nomineres til prisen for Årets stemme fordi de krever at staten skal rydde opp etter seg når man har satt opp vindturbiner på Storheia og Roan med ugyldige tillatelser på reinbeitet til samene på Fosen.

«Men det er altså der vi står i 2023», heter det i begrunnelsen.

Aksjonistene har bidratt til å gi samene en «stemme og et løft i offentligheten», skriver Natt & Dag videre.

«Aksjonene er også en kulminasjon av flere generasjoners frustrasjon: Hvorfor er de fortsatt en minoritet som ofres i første rekke når kontroversielle politiske vedtak skal fattes?»

«Ja, hvorfor skal vi bygge vindmølleparker i hyttefelt med blonde rake nordmenn når vi har samene?»

Fosna-Folket har tidligere skrevet at leder for NSR-Nuorat, Elle Nystad (24), vant Dagens næringslivs pris som Årets ledestjerne i høst.

NSR-Nuorat og NU var blant de seks nominerte til den nasjonale Frivillighetsprisen 2023, men ble ikke kåret som hovedvinneren i år.