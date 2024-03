Kun 14 prosent av virksomhetene på Fosen som har en omsetning på over fem millioner, er ledet av kvinner.

Det viser en gjennomgang Fosna-Folket har gjort på grunnlag av årsregnskapene til alle virksomheter på Fosen med en omsetning på over fem millioner kroner i 2022.

– Jeg visste ikke at jeg skulle inn i selskapet, og det har aldri vært noe press.

Det sier Audhild Hepsø, daglig leder i Peter Hepsø Rederi AS. Rederiet, som har sitt hovedkontor i Osen, hadde i fjor driftsinntekter på godt over hundre millioner kroner.

Hepsø leder to virksomheter, hver med over hundre millioner kroner i driftsinntekter.

Mann erstattet kvinne

Men blant de store virksomhetene på Fosen er hun en blant svært få.

Senest 7. mars ble en kvinnelig daglig leder i en av Fosens største virksomheter erstattet av en mann:

Jan Vollan blir ny banksjef i Bjugn sparebank, etter at Tone Hammer går til ny jobb som banksjef i Rørosbanken.

– Hvorfor tror du så få kvinner har rollen som daglig leder på Fosen?

– Det er mange forhold som spiller inn, som familiesituasjon og slike ting. Vi kvinner har kanskje ikke like mye tro på oss selv, og vi skal være bedre enn menn når vi gjør jobben. I tillegg er det krevende å være leder når en har små barn. Vi tar mer ansvar hjemme, sier Hepsø.

Audhild Hepsø ved en av rederiets skip som ligger ved kai i Osen. Foto: Thomas Klakegg-Thorp

I 1989 fikk hun jobb i rederiet, etter ha studert økonomi, og jobbet i bank og revisjon i Steinkjer. Der ble familien boende i åtte-ni år, før de flyttet tilbake til Fosen.

Hun beskriver årsaken til at hun valgte å flytte hjem, som «litt tilfeldig». Da ektemannen, Oddbjørn Ovesen, fikk jobb i Osen kommune, flyttet familien tilbake.

– Vi ville se hvordan det gitt. Vi hadde også små barn og da var det veldig greit å bo nært familien, sier Hepsø.

Her er tallene Vis mer ↓ 331 virksomheter på Fosen hadde i 2022 en omsetning på over fem millioner kroner

48 av disse har en daglig leder som er kvinne

Marit Fostervold leder selskapet med størst omsetning. Hun er daglig leder i Nettselskapet.

Audhild Hepsø leder selskapet med nest størst omsetning, som daglig leder i både Peter Hepsø Rederi AS og Hepsø Invest i Osen.

Tone Hammer ledet inntil videre den tredje største virksomheten målt etter driftsinntekter på Fosen, Bjugn sparebank.

Oem Brunhuset Holding AS, ledet av Ingunn Storstein og God handel AS, ledet av Silje Røstad Sletten, kommer på de neste plassene. Ingen av disse, i tillegg til Bjugn sparebank, hadde i 2022 driftsinntekter på over 100 millioner kroner.

Selv jobbet hun deltid da barna var små. Men i 2001 tok hun over som daglig leder i rederiet. Da hadde faren, Torbjørn Hepsø, som frem til da var daglig leder, passert pensjonsalder, og ønsket å trappe ned.

Audhild og broren Petter Hepsø er tredje generasjon som driver rederiet, som bestefaren Peter Hepsø startet.

Petter jobber ombord på fartøyet Rav.

Butikkmedarbeider Madeleine Eintrø-Bernhof, sammen med daglig leder Signe Lise Tung Nilsen i Koren optikk i Rissa. Foto: Jørn Gjersøe

– Det var et litt merkelig spørsmål. Her er det kvinnelig leder så det må du nesten spørre en mann om.

Det sier Signe Tung Nilsen, daglig leder i Koren optikk i Rissa i Indre Fosen.

Da tidligere eier ga seg, kjøpte Koren og hennes kolleger virksomheten. Nå er det kun kvinner som jobber i forretningen.

– Det er bare positivt! Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra kundene etter at vi tok over her. Jeg ser på det som kun en fordel at vi er fire damer som trives sammen. Så da går jo alt på skinner, sier Koren til Fosna-Folket.

Tilbake i Osen, tok Audhild Hepsø over en virksomhet, som i høyeste grad er i en bransje dominert av menn.

Familiebedrift

Selskapet er fortsatt en familiebedrift, nå i tredje og fjerde generasjon.

– Hvordan var det å jobbe med sin egen far?

– Det gikk veldig greit. Han var en real far og en god sparringpartner, sier Hepsø.

Hennes sønn, Anders Hepsø Ovesen, jobber i administrasjonen.

Audhilds nevø, Lars Jørgen Sundet, er maskinist ombord i Rav.

Audhilds ektemann Oddbjørn, har en liten stilling i rederiet og selskapet Hepsø Eiendom AS.

– Det er klart at fiskeyrket er et mannsdominert yrke, men det kommer flere kvinner her også, sier hun.