Det melder NRK.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 6000 kroner i bot eller seks dager i fengsel mot Fosen-aksjonistene som okkuperte lobbyen i Olje- og energidepartementet i februar i fjor.

Til sammen dreide dette seg om 13 personer, som nå er frikjent i Oslo tingrett.

De tiltaltes forsvarere, Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen fra Elden advokatfirma, er glad for at rettens flertall har anerkjent de tiltaltes rett til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner.

– Retten fant at inngrepene fra statens side, altså pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon, samlet sett krenket de tiltaltes rett, sier Rønning i en pressemelding.

Tingretten har også lagt vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet som var fastslått i en høyesterettsdom.

– Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydning for et demokratisk samfunn, legger Gulichsen til.

De siste fem aksjonistene var tiltalt i forbindelse med demonstrasjoner utenfor Finansdepartementet. De er frifunnet fra tidligere da det var uklart hvem av de fem som skulle pågripes.

Dermed er altså alle 18 aktivister frifunnet.