Foto: Terje Dybvik

Politiets årlige innbyggerunderundersøkelse for 2023 viser at innbyggerne fortsatt har høy tillit til politiet i Trøndelag, og at flere føler seg behandlet rettferdig og med respekt. Samtidig viser undersøkelsen en nedgang i trygghetsfølelse på kveldstid. Dette framkommer i ei pressemelding.

Undersøkelsen viser at 76 prosent av innbyggerne i Trøndelag har høy, eller ganske høy, tillit til politiet i 2023. Dette er nest høyest i landet, og samme resultat som i undersøkelsen for 2022. På landsbasis svarer 72 prosent at de har høy, eller ganske høy, tillit til politiet. Også dette er samme tall som i undersøkelsen fra 2022.

Politiets innbyggerundersøkelse er en av de mest omfattende tilbakemeldingene politiet får fra innbyggerne, og er et viktig grunnlag for utviklingen av politiet.

- Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra innbyggerne våre. At vi har høy tillit, er ikke noe vi tar for gitt. Dette er takket være innsatsen våre medarbeidere legger ned hver eneste dag, i et år som har vært krevende for politiet, sier politimester Nils Kristian Moe.

Her er noen funn fra undersøkelsen for Trøndelag politidistrikt: