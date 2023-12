Meteorologisk institutt har kommet med farevarsel for deler av Fosen de kommende dagene.

Et av farevarslene er fare for svært kraftige vindkast; dette varselet er på oransje nivå, og er på de sørlige delene av Fosen. Det er fare for vindkast på mellom 33 og 40 meter i sekundet. På kysten vil det kanskje bli kortvarig sterk storm med 30 meter i sekundet.

Perioden for dette vindvarselet er fra klokka 2 natt til tirsdag, til klokka 9 tirsdag morgen.

– Det fine er at det er midt på natta, som er et gunstig tidspunkt. Det er ikke så mange som ferdes da. Men på morgensida kan det fortsatt være en god del vind, som kan gjøre at en bruker litt lengre tid til jobb og skole.

– Det er lurt å følge med på været. Jeg tror ikke du skal beregne at alt går som smurt, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerli

Meteorologisk institutt sier kansellerte ferjer, fly, eller annet transport er en mulig konsekvens, i tillegg til potensielle skader på bygg og gjenstander.

– Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Mange reiser vil kunne få lengre reisetid, skriver Meteorologisk institutt i farevarselet. .

De maner til å unngå ferdsel på utsatte steder.

Nord på Fosen er varselet «bare» på gult nivå, som vil si vindkast på 30 til 37 meter i sekundet, og full storm på kysten.

Ifølge Meteorologisk institutt er det over 50 prosent sjanse for at disse vindene blir realiteter.