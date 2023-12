Fosna-Folket publiserte i april 2023 to artikler om problemer ved Vanvikan skole i Indre Fosen kommune. Avisen skrev at skolen opplevde lærerflukt, og at problemene oppstod etter at skolen fikk ny rektor. Anonyme ansatte varslet om en «fryktkultur» på arbeidsplassen, og foreldreutvalget (FAU) anklaget rektoren blant annet for å ha opptrådt truende.

Klager:

Den omtalte rektoren mente at Fosna-Folket har publisert anklager som ikke stemmer. Han fikk ikke tilstrekkelig mulighet til samtidig imøtegåelse, fordi han ikke fikk vite om de konkrete beskyldningene før publisering, anførte klager. Klager opplyste at artiklene har vært en stor belastning, og mente han ikke burde vært identifisert. Klager reagerte også på at avisen brukte anonyme kilder.

Mediet:

Fosna-Folket mente å ha et godt kildegrunnlag for artiklene. Ifølge avisen fikk rektoren god mulighet til samtidig imøtegåelse. Redaksjonen gjorde gjentatte forsøk på å få hans kommentar til anklagene. Det var nødvendig å anonymisere varslerne, fordi de kunne bli utsatt for represalier i etterkant, anførte avisen. Redaksjonen påpekte at foreldreutvalget i realiteten ikke var en anonym kilde. Fosna-Folket mente det var riktig å identifisere rektoren, på grunn av hans viktige rolle i lokalsamfunnet.

PFUs vurdering:

Pressens Faglige Utvalg (PFU) forstår godt at publiseringene har vært en belastning for klager. PFU påpeker samtidig at saken hadde offentlig interesse, og at rektorens samfunnsrolle var relevant for de omtalte forholdene. PFU finner det akseptabelt at rektorens navn og bilde ble publisert, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7.

Ekstra kontroll ved anonyme kilder

Kilder skal som hovedregel være åpne, jf. VVP 3.1, og mediene må være særlig aktsomme med opplysninger som kommer fra anonyme kilder, jf. VVP 3.2. Det kan være presseetisk akseptabelt å benytte anonyme kilder, for eksempel for å verne kildene, men da kreves det også mer av opplysningskontrollen.

PFU finner at Fosna-Folket har gjennomført tilstrekkelig opplysningskontroll i denne saken, og at bruken av anonyme kilder var akseptabel. Det kom tydelig frem hva som var påstander og hva som var fakta. Utvalget påpeker for øvrig at kritikken som kom fra skolens FAU, ikke var fra en anonym kilde, men fra et navngitt organ ved skolen.

Reell imøtegåelse

Det sentrale presseetiske spørsmålet i denne saken handler om hvorvidt klager fikk god nok mulighet til å forsvare seg mot de sterke anklagene, jf. VVP 4.14. Den som utsettes for sterke påstander av faktisk art, skal få muligheten til samtidig imøtegåelse, det vil si mulighet til å svare i samme publisering. For at muligheten skal bli reell, må den som anklages få vite om de konkrete beskyldningene før publiseringen.

Den som anklages

PFU ser at flesteparten av anklagene ble forelagt klager før publisering. PFU ser imidlertid også at det finnes anklager i den første artikkelen som ikke ble nevnt konkret overfor klager, hverken i møtet med ham eller i epost- og SMS-korrespondansen. PFU viser til påstandene om at han skulle ha oppført seg truende og ville bestemme over FAUs møtereferater.

Samtidig merker PFU seg at avisen var i kontakt med klager i flere omganger før publisering av både den første og andre artikkelen. Journalisten gjorde gjentatte forsøk på å få ham i tale, men han ville ikke svare på avisens spørsmål.

Da klager møtte journalisten, kom han sammen med kommunens oppvekstsjef, og oppvekstsjefen sa ettertrykkelig at klager ikke skulle uttale seg om saken. Før publisering av den første artikkelen bekreftet oppvekstsjefen overfor avisen at han var blitt gjort kjent med innholdet i varselet, der beskyldningene var konkretisert.

Det er imidlertid den som utsettes for de sterke anklagene som skal få muligheten til å svare. Avisen kunne ikke vite om oppvekstsjefen delte varselet videre med klager, og PFU reagerer på at avisen ikke gjorde mer for å opplyse klager om de konkrete anklagene som skulle omtales.

Fosna-Folket har brutt god presseskikk på Vær Varsom-plakatens 4.14.

Oslo, 29. november 2023

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys, Øyvind Kvalnes