Varselet gjelder i snøfrie områder «inntil det kommer nedbør av betydning», står det i varselet. Hele Fosen inngår i området.

Rådet er klart: «Ikke bruk ild», heter det i varselet.

Det generelle bålforbudet i Norge er i kraft i sommersesongen. Det betyr at man ikke skal tenne opp med mindre man er helt sikker på at det ikke er noen fare for at brann kan utvikle seg eller komme ut av kontroll.