– Jeg er glad for at Sør-Fosen Sijte får tilgjengeliggjort tilleggsareal for vinterbeiter som gjør at de fortsatt kan sikre og utvikle sin næring og kulturutøvelse, sier Muotka.

Hun sier at en avtale om flytting av vinterbeite kun kan skje fordi Sør-Fosen sijte på fritt grunnlag godkjenner det.

– Norske myndigheter kan med andre ord verken pålegge eller presse dem til en slik flytting, sier Muotka.