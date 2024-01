Den 205 meter lange Sprangakslatunnelen på fylkesveg 755 i Indre Fosen, vil bli stengt mandag 15. januar.

Trøndelag fylkeskommune skal oppgradere tunnelen som er på hovedveien mellom Leksvik og Vanvikan.

Fylkeskommunen opplyser om at at tunnelen stenges for all trafikk i tidsrommet 07.00-19.00 mandag. Det vil imidlertid bli gjennomslipp for nødetater og skolebussruter.