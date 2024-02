Statens vegvesen melder klokka 11.23 tirsdag om at det er fare for at fylkesvei 723 i Åfjord må stenges ved Korsbekken. Det er like nordvest for Åfjord sentrum, i retning Stoksund. Politistasjonssjef Hallgeir Stjern ved Fosen politistasjonsdistrikt bekrefter like etter klokka 14 at en trailer står fast på stedet, og veien måtte stenges.