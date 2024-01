Det har vært mye forvirrring rundt når Sprangakslatunellen er stengt de siste ukene. Endrede tider og motstridende meldinger har ført til frustrasjon for de reisende.

Fosna-Folket har snakket med Vegvesenet, som forteller at de også har fått inn mange telefoner fra forvirrede passasjerer. De melder at dette er tidene som gjelder:

På hverdager er tunellen stengt mellom 08:30 og 14:15, og 15:00 og 20:00.

På lørdager i oddetallsuker er tunellen stengt mellom 08:00 og 20:00.

På søndager i oddetallsuker er tunellen stengt mellom 07:00 og 19:00.

De legger inn et lite forbehold om at det kan bli endringer etter hvert som arbeidet går. Samtidig minner de om at du alltid kan finne oppdatert informasjon på 175.no.