Fosen Vind har på nyåret stengt for allmenn adkomst og ferdsel i Kvenndalsfjellet vindpark i Åfjord.

Selskapet opplyser om at årsaken til detter, er en uavklart fabrikasjonsfeil og tilfelle med løsnet skall på del av turbinvinge.

«Sannsynligheten for hendelser er liten, men for å være på den sikre siden inntil nødvendige undersøkelser er gjennomført av alle turbiner stenges anlegget for adkomst og ferdsel», heter det fra Fosen Vind.

Utbyggingen av Kvenndalsfjellet vindpark vindparken tok til i 2018, og parken ble ferdigstilt i 2020. Det er til sammen 27 turbiner i parken.