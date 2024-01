Trøndelag fylkeskommune meldte forrige uke at Sprangakslatunnelen på fylkesveg 755 i Indre Fosen blir stengt for all trafikk i to uker fra 15. januar.

Nå melder de at det har blitt mindre endringer i planene: Tunnelen vil være stengt i tidsrommet 8:30-20, men vil være åpen for trafikk mellom 14:15 og 15.

Samtidig melder AtB at den stengte tunnelen påvirker reisende på rute 522 mellom Leksvik og Vanvikan.

Der blir fem daglige avganger innstilt fra og med 16. januar, mens bestillingstransport blir etablert. Skoleavganger går som vanlig.

Den 15. januar vil alle avganger gå som normalt, men fra tirsdag morgen er avgangene klokken 09, 12:10, 13, 15:50 og 16:30 innstilt.

– Vi må bare beklage ulempene dette medfører for de reisende mellom Leksvik og Vanvikan. Vi skulle også gjerne informert tidligere, men informasjonen om stengingen kom til oss først fredag. Midlertidige tiltak starter fra og med tirsdag, sier direktør for marked og kommunikasjon i AtB, Grethe Opsal.