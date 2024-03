Ifølge Meteorologisk institutt er det fare for sterk vind torsdag kveld og natt til fredag.

De har sendt ut gult farevarsel for storm flere steder i Trøndelag.

Yr.no sier at det gule nivået gjelder fra Frøya til Rørvik, og at det blir sørvest liten og periodevis full storm 25 meter per sekund, først i sør, sent i kveld minkende til stiv, periodevis sterk kuling 20 meter per sekund.

– Det kan bli meget høye bølger, og det vil være farlig i små båter, står det videre på Yr.no.

Varsom.no skriver at det torsdag ettermiddag er ventet lokalt kraftige vindkast 30- 35 m/s på kysten, 30-32 meter per sekund i ytre og midtre strøk, og middelvind opp i full storm fra sørvest.

Vinden skal avta i kveld, først i sør.