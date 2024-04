Både Fellesforbundet og Parat krevde reallønnsvekst ved forhandlingsstart.

Elleve timer på overtid meldte Fellesforbundet om enighet med NHO Reiseliv, mens forhandlingene mellom Parat og NHO Reiseliv fortsatte videre. En drøy time senere ble det meldt om enighet også i denne meklingen.

1549 av Fellesforbundets medlemmer sto klar til å bli tatt ut i streik dersom det ikke ble enighet. Fra Parats side ville 262 ansatte i første omgang blitt tatt ut i streik ved Plaza Hotel Oslo, Grand Hotel Oslo og Hotel Amerikalinjen.

– En god dag for våre medlemmer

Resultatet sørger for et lønnsløft som vil merkes av alle i bransjen og vil bidra til at vi både kan beholde kompetansen vi allerede har og styrke rekrutteringen, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp.

– Nå løfter vi gulvet, samtidig som vi sikrer tillegg som belønner ansatte for å stå lenge i jobben. Dette er en god dag for alle våre medlemmer, sier Delp.

Avtalen gir et generelt tillegg på sju kroner for alle sammen. Minstelønnssatsen for ansatte med to års praksis heves med åtte kroner. For de med mer enn fire års praksis økes satsen med 10,5 kroner.

– Utfordrende mekling

Parats forhandlingssjef Turid Svendsen sier de er fornøyd med resultatet.

–Oppgjøret bidrar til å sikre reallønnsvekst for våre medlemmer. I tillegg vil oppgjøret ivareta ansatte med erfaring i bransjen og gjøre det mer attraktivt for nye å komme til, sier hun.

Partene ble enige om en innretning som gir erfarne ansatte og de som har fagbrev et ekstra lønnsløft – en riktig prioritering, mener forhandlingsleder og direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv, Magne Kristensen.

– Det har vært en svært utfordrende mekling, og dette ble et dyrt oppgjør. Vi er likevel glade for at vi kom i mål til slutt og unngikk en streik, sier Kristensen.