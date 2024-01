Heggli barnehage i Åfjord har byttet navn.

Det kommer frem i en pressemelding til Fosna-Folket tirsdag.

De private NLM-barnehagene bytter alle navn og logo, da organisasjonen bytter navn.

Det nye navnet på barnehagen er Preg barnehager Åfjord, og navnebyttet ble et faktum 1. januar i år.

– Vi har merket at NLM-barnehagene kommuniserer veldig dårlig ut til omgivelsene og kundene. Barnehagene har en bred målgruppe, og da er NLM fremmed. Tanken begynte da Misjonssambandet endret sin profil, og vi ville ha et navn som sa noe om hvem vi er og hva vi står for, forklarer Margrethe Thomassen, som har ledet prosjektet med å gi konsernet ny profil.