Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil, mens Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Varslingsprøven gjøres over hele landet, rundt klokken 12, ifølge Direktoratet for samfunnsberedskap (DSB).

Dette er andre gang at nødvarsling på mobil blir testet.

Flere fikk ikke varselet

Første gang var i juni i fjor. Den gang var det flere som ikke fikk varselet.

– Mange av dem som ikke fikk nødvarsel sist, hadde ikke oppdaterte telefoner. Vi minner derfor spesielt om at for å kunne motta nødvarsel på riktig måte, så må du ha en nylig oppdatert mobiltelefon, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

For å unngå varselet må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15.

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre folk kjent med hvordan det oppleves å få et slikt varsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Tre serier med tuting

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Signalet består av tre serier med tuting med ett minutts opphold mellom seriene.

Hvis du hører dette signalet, betyr at du skal søke informasjon. Informasjon om hva som skjer og hvordan du skal forholde deg, blir gitt gjennom ulike medier, for eksempel radio, TV, myndighetenes nettsider og sosiale medier.