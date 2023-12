Meteorologisk institutt (MET) har sendt ut et gult farevarsel for is og vanskelige kjøreforhold. Det gjelder fra klokka 11.00 fredag formiddag.

Varselet gjelder for hele Fosen.

«Fredag er det fare for is på grunn av overgang til mildvær», heter det i varselet.

Det kan forekomme regn som fryser på kald bakke og snø eller underkjølt regn.

«Regn kan fryse til is på vegbanen, på kjøretøy og på andre gjenstander», står det i varselet.

MET skriver at overgangen først skjer i ytre strøk, som dermed gjelder flere deler av Fosen.