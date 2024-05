Det melder E24 på sine nettsider fredag.

For et halvt år siden ble det kjent at Kjell Inge Røkkes Rev Ocean, som skal ha en verdi på rundt tre milliarder, skulle forlenges på grunn av utfordringer knyttet til stabilitet og vekt.

Derfor ønsket selskapet Rev Ocean å forlenge det kombinerte havforskningsskipet og luksusfartøyet med 12 meter. Noe som gjør at yatchen ender opp på 195 meter.

På Fosen Yard ble den nylig kuttet i to rett bak styrhuset, slik at man kunne forlenge skipet med flere moduler mellom de to avkuttede delene.

I følge E24 er det den italienskeide verftsgruppen Vard som står bak byggingen av yatchen, men de har ikke tilgang til en stor nok tørrdokk for fartøyet. Flere var aktuelle, men til slutt havnet oppdraget hos Fosen Yard.

Forlengelsen, som skal ha en prislapp på flere hundre millioner kroner, skal sluttføres til høsten, hvor også båten etter planen skal overleveres.