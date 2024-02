Innbyggerundersøkelse: Har fortsatt høy tillit

Politiets årlige innbyggerunderundersøkelse for 2023 viser at innbyggerne fortsatt har høy tillit til politiet i Trøndelag, og at flere føler seg behandlet rettferdig og med respekt. Samtidig viser undersøkelsen en nedgang i trygghetsfølelse på kveldstid. Dette framkommer i ei pressemelding.

Undersøkelsen viser at 76 prosent av innbyggerne i Trøndelag har høy, eller ganske høy, tillit til politiet i 2023. Dette er nest høyest i landet, og samme resultat som i undersøkelsen for 2022. På landsbasis svarer 72 prosent at de har høy, eller ganske høy, tillit til politiet. Også dette er samme tall som i undersøkelsen fra 2022.

Politiets innbyggerundersøkelse er en av de mest omfattende tilbakemeldingene politiet får fra innbyggerne, og er et viktig grunnlag for utviklingen av politiet.

- Det er viktig for oss å få tilbakemelding fra innbyggerne våre. At vi har høy tillit, er ikke noe vi tar for gitt. Dette er takket være innsatsen våre medarbeidere legger ned hver eneste dag, i et år som har vært krevende for politiet, sier politimester Nils Kristian Moe.

Her er noen funn fra undersøkelsen for Trøndelag politidistrikt:

Flere mener politiet i Trøndelag behandler alle med respekt, uavhengig av hvem de er. I 2023 er 64 % helt eller delvis enig i at politiet gjør dette. Dette er en oppgang på 4 prosentpoeng fra 2022 (60%). Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 59 %.

Undersøkelsen viser også at innbyggerne mener politiet i Trøndelag har blitt bedre til å behandle alle rettferdig og upartisk, og forklare sine avgjørelser og handlinger.

Samtidig som tilliten har økt, har trygghetsfølelsen sunket noe. 90 % svarer at de føler seg svært eller ganske trygg i sitt nærmiljø i Trøndelag pd. I 2022 svarte 91 % det samme. Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 87 %.

Det er nedgang i trygghetsfølelse når man ferdes alene i kommunesentrum på kveldstid. 69 % føler seg svært eller ganske trygg, en nedgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2022 (75%). Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 66%.

Undersøkelsen viser også at 86 % av innbyggerne mener det er svært eller ganske viktig at politiet er synlig i nærmiljøet.

Innbyggerne mener det er blitt lettere å komme i kontakt med politiet i Trøndelag. 75 % mener det er lett å komme i kontakt med politiet via sentralbordet, en oppgang på 6 prosentpoeng sammenlignet med 2022 (69%). Gjennomsnittet på landsbasis for 2023 er 67 %.