Meteorologisk institutt har for mandag sendt ut gult farevarsel for is.

De melder om at det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold, og at transporttjenester kan bli påvirket.

– Hålkeføre, isen kan være vanskelig å se, skriver de i farevarselet.

Anbefalinger

Vær ekstra oppmerksom; isen kan være vanskelig å se

Vurder bruk av brodder

Beregn ekstra tid til transport og kjøring

Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene

Sjekk veimeldinger (175.no)

Konsekvenser

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold

Transporttjenester kan bli påvirket

Hålkeføre

Beskrivelse

Det er lokal fare for is på grunn av regn som fryser på kald bakke og overgang til mildvær.

Område

Gjelder for Deler av Trøndelag