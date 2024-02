Ny brannstasjon tar form: – Vi er i rute

Den nye Roan brannstasjon begynner å ta form. Åfjord kommune er byggherre. Eggen Arkitekter AS har utformet anlegget i Roan sentrum, som blir utført som en totalentreprise i regi av Fosenhus AS. Bygget til en pris av 25 millioner kroner, har et bruttoareal på 850 kvadratmeter.

Av andre Fosen-bedrifter som har fått oppdrag, kan nevnes Fosen Ventilasjon AS som står for alt av ventilasjonen mens rørlegger Rikardsen AS tar seg av VVS-området. El-installasjonene er det det Nortek Elektro AS som tar seg av.

- Kontraktsdato for ferdigstilling er 1. juni i år. Vi er i rute i forhold til det, sier Lars Helge Kolmannskog, sektorsjef for landbruk og tekniske tjenester i Åfjord.