Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for is. Varselet gjelder fra natt til onsdag og til midt på dagen onsdag.

«Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan bli påvirket», heter det i varselet.

Hele Trøndelag og Sør-Helgeland er området som er dekket av det gule varselet.